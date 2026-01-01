GENERANDO AUDIO...

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabg) anunció, a través de un post en X, que ha iniciado investigaciones de oficio tras detectar la posible vulneración de bases de datos de diversas instituciones públicas. Las indagatorias buscan determinar el origen del incidente y deslindar responsabilidades.

Abren investigaciones por presunta filtración de bases de datos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabg) informó que, derivado de información difundida públicamente y del monitoreo permanente de incidentes de seguridad, se identificó la presunta vulneración de bases de datos personales pertenecientes a distintas instituciones públicas.

Ante estos hechos, la dependencia determinó la apertura de procedimientos de investigación de oficio, con el objetivo de analizar cómo ocurrió el incidente, detectar posibles fallas en las medidas de seguridad y, en su caso, determinar infracciones administrativas y deslindar responsabilidades.

Aunque en algunos espacios de la deep web se presume que la obtención de la información pudo derivar de un hackeo, la Secretaría señaló que la investigación considerará todas las hipótesis posibles, entre ellas:

Uso indebido de credenciales de acceso

Filtraciones internas

Deficiencias en los controles de seguridad

Análisis se realiza bajo reserva y confidencialidad

La Secretaría precisó que las investigaciones se encuentran en curso y se desarrollan con estricto apego a los principios de reserva y confidencialidad, con el fin de no comprometer la eficacia del procedimiento ni la integridad de las evidencias.

Las instituciones involucradas deberán atender los requerimientos de la investigación y, de ser necesario, presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes.

Posibles sanciones y acciones legales

Los procedimientos de investigación podrán concluir en:

Observaciones y recomendaciones técnicas

Medidas para corregir vulnerabilidades

Fortalecimiento de controles de acceso

Mayor supervisión del personal con acceso a datos personales

En caso de detectarse responsabilidades administrativas, se dará vista al Órgano Interno de Control correspondiente. Si se advierte la posible comisión de un delito, la Secretaría notificará a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a la normatividad aplicable.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabg) reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y la seguridad de la información en posesión de las instituciones públicas.

