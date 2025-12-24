GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 24 de diciembre de 2025, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con una vaguada en altura en el suroeste del golfo de México, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

A su vez, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California y Sonora.

Finalmente, persistirá tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Veracruz (Papaloapan) Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango) Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato Querétaro Estado de México Ciudad de México Guerrero Michoacán



Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo

Temperaturas mínimas : -10 a -5 °C con heladas (madrugada del jueves): Zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

: Viento De componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California y Sonora 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa (costa), Jalisco (costa), Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Oleaje: 1.5 a 2.5 m: costa occidental de Baja California y golfo de Tehuantepec 1.0 a 2.0 m: costas de Yucatán y Quintana Roo



¿Cómo estará el clima este jueves?

Durante el periodo de pronóstico, una vaguada en niveles medios y altos sobre el sureste del país y la península de Yucatán, asociada con una circulación ciclónica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste del país, interactuando con la corriente en chorro polar, lo que generará rachas de viento de hasta 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en la región, además de probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

En contraste, una circulación anticiclónica favorecerá tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente, con ambiente frío a muy frío durante las noches y madrugadas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

