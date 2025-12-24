GENERANDO AUDIO...

Cumplir la mayoría de edad implica realizar diversos trámites oficiales, como tramitar la INE y la cartilla militar. Este último documento suele generar dudas, ya que su trámite está relacionado con el Servicio Militar Nacional (SMN) y, en ciertos casos, es un requisito para cursar estudios profesionales en algunas carreras de escuelas militares.

¿Qué es el Servicio Militar Nacional?

El Servicio Militar Nacional es un trámite obligatorio para los varones mexicanos que cumplen 18 años. Al concluirlo, se entrega la cartilla militar liberada, un documento oficial que acredita el cumplimiento de esta obligación.

La cartilla militar contiene identificación con fotografía, datos personales, huellas dactilares y es solicitada para algunos empleos gubernamentales, así como para el ingreso a las Fuerzas Armadas.

¿Por qué piden la cartilla para estudiar odontología?

Quienes desean estudiar odontología en la Escuela Militar de Odontología deben contar con la cartilla militar, ya que el Servicio Militar Nacional forma parte del plan de estudios. En este caso, no existen modalidades alternativas para cumplirlo, como servicio civil o liberación anticipada, debido a que la formación es de carácter militar.

¿Sucede lo mismo con la carrera de medicina?

Sí. Para ingresar a la Escuela Médico Militar, el Servicio Militar Nacional es obligatorio e integral. Desde su ingreso, los estudiantes son considerados cadetes, por lo que reciben formación académica y entrenamiento militar de manera simultánea. Al egresar, los médicos obtienen un grado militar, ya que su preparación se desarrolla bajo un régimen escolar-militar.

¿Es obligatorio el Servicio Militar para estudiar estas carreras?

Depende de la institución, ya que, si se busca estudiar medicina u odontología en escuelas militares, sí es obligatorio cumplir con el Servicio Militar Nacional.

En cambio, universidades públicas o privadas civiles no exigen la cartilla militar como requisito académico, por lo que los estudiantes pueden cursar estas carreras sin haber realizado el servicio.

Esta diferencia es clave para los jóvenes que están por elegir su formación profesional y definir si desean una educación militar o civil.

