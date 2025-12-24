Impuesto a videojuegos sólo puede anularse modificando la ley del IEPS, no por decreto, afirma Ricardo Monreal

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene la facultad para anular el impuesto a los videojuegos con contenido violento.

Explicó que este gravamen fue propuesto por la misma presidenta dentro de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que imponía una tasa del 8% a los videojuegos, y donde se pensaba obtener 183 millones de pesos en 2026.

En una tarjeta informativa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados hizo varias consideraciones:

Que la decisión de la presidenta de retirar el impuesto genera un problema jurídico, ya que este es una obligación fiscal creada en una ley formal.

Que el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño.

Que el principio de legalidad tributaria exige que toda contribución establecida en la ley sea aplicada y recaudada.

Asimismo, Monreal indicó que la solución es que el Congreso derogue el inciso K, artículo segundo de la Ley del IEPS.

“El impuesto a los videojuegos con contenido violento cuenta con base legal y se encuentra reflejado en la Ley de Ingresos. Hoy el Congreso tiene que modificar la Ley de Ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del 8% no se aplique a los videojuegos […] una vez que iniciemos el proceso formal y que recibamos la iniciativa para retirar este impuesto procederemos a oportunamente a votarlo para su derogación”

Ricardo Monreal / coordinador de Morena, Cámara de Diputados

Mientras que el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, aprovechó el tema para exigir que se quiten de la ley los impuestos que no resuelven nada.

“Como diputado de oposición sigo diciendo que basta de este tipo de ideas, de impuestos que fastidian a la gente sin resolver nada; que se borre de inmediato del mapa fiscal este impuesto, lo que vamos a presentar desde Acción Nacional es de inmediato una iniciativa para extinguir y borrar del mapa fiscal completamente impuesto que no tuvo nunca razón de ser”

Héctor Saúl Téllez / diputado del PAN

