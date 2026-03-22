Clima en México: lluvias, calor y viento marcan el inicio de la primavera durante 5 días

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Lluvia y disminución de calor en parte del país este domingo. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 21 de marzo de 2026 en el marco del inicio de la primavera con un panorama climático contrastante en México: lluvias en gran parte del país, calor intenso en el norte y evento de viento fuerte en el sur, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad provocarán precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste, mientras que una onda de calor se mantiene en varias regiones del país.

Sábado 21 de marzo: lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca y calor extremo

El inicio de la primavera estará marcado por lluvias con descargas eléctricas y ambiente caluroso a muy caluroso.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Guerrero

Oaxaca

Chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Colima

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se prevén temperaturas de hasta 45 °C en estados del norte y una onda de calor en regiones como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Domingo 22 de marzo: continúan lluvias y ambiente caluroso

Para el domingo persistirán las condiciones de lluvia en gran parte del país, con mayor intensidad en el occidente y sur.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chubascos (5 a 25 mm):

Colima

Morelos

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Nayarit

Zacatecas

Hidalgo

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con persistencia de la onda de calor.

El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con persistencia de la onda de calor.

Lunes 23 de marzo: lluvias en el centro y sureste

El inicio de semana mantendrá lluvias en varias regiones, con la llegada de un frente frío al norte del país.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Campeche

Quintana Roo

Se mantendrán altas temperaturas y viento fuerte en el norte.

Martes 24 de marzo: lluvias fuertes en occidente y oriente

Las lluvias continuarán con mayor intensidad en varios estados.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chubascos (5 a 25 mm):

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

San Luis Potosí

Tamaulipas

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Nayarit

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Quintana Roo

También se prevén vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec y temperaturas de hasta 45 °C en varias regiones.

Miércoles 25 de marzo: lluvias en el sur y sureste

Para mitad de semana, las lluvias se concentrarán principalmente en el sur del país.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Oaxaca

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

Se mantendrán vientos fuertes y ambiente caluroso en gran parte del país.

Recomendaciones ante lluvias y calor

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles o anuncios.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente en zonas con lluvias intensas o altas temperaturas.

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