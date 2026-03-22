Clima en México: lluvias, calor y viento marcan el inicio de la primavera durante 5 días
Este sábado 21 de marzo de 2026 en el marco del inicio de la primavera con un panorama climático contrastante en México: lluvias en gran parte del país, calor intenso en el norte y evento de viento fuerte en el sur, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Una circulación ciclónica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad provocarán precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste, mientras que una onda de calor se mantiene en varias regiones del país.
Sábado 21 de marzo: lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca y calor extremo
El inicio de la primavera estará marcado por lluvias con descargas eléctricas y ambiente caluroso a muy caluroso.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
Chubascos (5 a 25 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Colima
- Ciudad de México
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Además, se prevén temperaturas de hasta 45 °C en estados del norte y una onda de calor en regiones como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
Domingo 22 de marzo: continúan lluvias y ambiente caluroso
Para el domingo persistirán las condiciones de lluvia en gran parte del país, con mayor intensidad en el occidente y sur.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Chubascos (5 a 25 mm):
- Colima
- Morelos
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nayarit
- Zacatecas
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con persistencia de la onda de calor.
El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con persistencia de la onda de calor.
Lunes 23 de marzo: lluvias en el centro y sureste
El inicio de semana mantendrá lluvias en varias regiones, con la llegada de un frente frío al norte del país.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Chubascos (5 a 25 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Campeche
- Quintana Roo
Se mantendrán altas temperaturas y viento fuerte en el norte.
Martes 24 de marzo: lluvias fuertes en occidente y oriente
Las lluvias continuarán con mayor intensidad en varios estados.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Chubascos (5 a 25 mm):
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Hidalgo
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nayarit
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Campeche
- Quintana Roo
También se prevén vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec y temperaturas de hasta 45 °C en varias regiones.
Miércoles 25 de marzo: lluvias en el sur y sureste
Para mitad de semana, las lluvias se concentrarán principalmente en el sur del país.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Yucatán
- Quintana Roo
Se mantendrán vientos fuertes y ambiente caluroso en gran parte del país.
Recomendaciones ante lluvias y calor
El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles o anuncios.
Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente en zonas con lluvias intensas o altas temperaturas.