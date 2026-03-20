Clima en Irapuato: ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora

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Ráfagas de viento en Irapuato. Foto: Getty Images

De acuerdo con el pronóstico de meteorólogos mexicanos, en Irapuato se reportarán ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora, por lo que habrá cielo despejado y pocas probabilidades de lluvia.

Ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora en Irapuato

Según el pronóstico del tiempo por municipios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este próximo sábado 21 de marzo de 2026 habrá cielo despejado, con una velocidad del viento de 10 a 15 kilómetros por hora, así como ráfagas de viento de 57 kilómetros por hora, con dirección noreste.

Justo por esta razón, los meteorólogos señalan que habrá muy bajas probabilidades de lluvia, además de que se registrarán temperaturas de 5 a 29 grados centígrados.

Clima en todo México

El Servicio Meteorológico Nacional indica que canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, una corriente en chorro subtropical, y el ingreso de humedad por el océano Pacífico y el golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes específicamente en Guerrero y Oaxaca.

Por otro lado, indicaron que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional.

Y finalmente indicaron que continuará la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

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