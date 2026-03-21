Este sábado 21 de marzo se prevén lluvias en el centro, sur y sureste del país
A lo largo de sábado 21 de marzo, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura sobre el golfo de México y el centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; intervalos de chubascos en el Estado de México, Morelos, Veracruz y Tabasco; así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; dichas lluvias se podrán acompañar con descargas eléctricas. Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec; y con rachas de 30 a 50 km/h en la península de Yucatán.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable en el noroeste y norte del país. Además, continuará la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.
¿Dónde lloverá este sábado 21 de marzo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Guerrero
- Oaxaca
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Ciudad de México
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 21 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 ° C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h
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