Este sábado 21 de marzo se prevén lluvias en el centro, sur y sureste del país

| 03:31 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias se prevén en varios estados de México para este sábado. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de sábado 21 de marzo, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura sobre el golfo de México y el centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; intervalos de chubascos en el Estado de México, Morelos, Veracruz y Tabasco; así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; dichas lluvias se podrán acompañar con descargas eléctricas. Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec; y con rachas de 30 a 50 km/h en la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable en el noroeste y norte del país. Además, continuará la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

¿Dónde lloverá este sábado 21 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Guerrero
  • Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Ciudad de México
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 21 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec
  • Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

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