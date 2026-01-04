GENERANDO AUDIO...

Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro.

El senador Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en una nueva polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo agrede a un ciudadano mexicano que lo increpó en Roma, Italia, para cuestionarlo sobre su estancia en el país europeo.

Noroña agrede a mexicano en Roma

El momento fue captado por el usuario identificado como Roberto Quijano y publicado en su cuenta de X.

En las imágenes, el ciudadano le pregunta al legislador sobre su permanencia en Roma, a lo que Fernández Noroña responde de forma agresiva y posteriormente da un manotazo al teléfono celular con el que era grabado.

También se observa a una mujer que acompaña al senador, quien agrede de manera física y verbal a la persona que increpó a Noroña. Tras el intercambio de palabras, el ciudadano que grababa se aleja; sin embargo, el legislador lo sigue por la acera y lo obliga a bajar a la calle.

En la grabación, el ciudadano afirma que fue agredido por el senador Fernández Noroña, quien negó en repetidas ocasiones dicha acusación.

A su vez, el ciudadano lo criticó por defender al presidente Nicolás Maduro tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Estados Unidos, a lo que el legislador respondió que sí solicita la liberación del presidente venezolano.