Así fue la agresión de Noroña a un mexicano que lo encaró en calles de Roma
El senador Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en una nueva polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo agrede a un ciudadano mexicano que lo increpó en Roma, Italia, para cuestionarlo sobre su estancia en el país europeo.
Noroña agrede a mexicano en Roma
El momento fue captado por el usuario identificado como Roberto Quijano y publicado en su cuenta de X.
En las imágenes, el ciudadano le pregunta al legislador sobre su permanencia en Roma, a lo que Fernández Noroña responde de forma agresiva y posteriormente da un manotazo al teléfono celular con el que era grabado.
También se observa a una mujer que acompaña al senador, quien agrede de manera física y verbal a la persona que increpó a Noroña. Tras el intercambio de palabras, el ciudadano que grababa se aleja; sin embargo, el legislador lo sigue por la acera y lo obliga a bajar a la calle.
En la grabación, el ciudadano afirma que fue agredido por el senador Fernández Noroña, quien negó en repetidas ocasiones dicha acusación.
A su vez, el ciudadano lo criticó por defender al presidente Nicolás Maduro tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Estados Unidos, a lo que el legislador respondió que sí solicita la liberación del presidente venezolano.