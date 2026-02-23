Clima frío por la mañana en Zacatecas para este martes 24 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Clima frío en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La ciudad de Zacatecas, en el estado homónimo, tendrá un clima frío por la mañana del próximo martes 24 de febrero, con una temperatura mínima de 3 grados centígrados, por lo que se recomienda salir abrigados temprano por la mañana.

Se pronostica clima frío en Zacatecas por la mañana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que para el día de mañana, en la capital de Zacatecas, se esperan bajas temperaturas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. La mínima pronosticada es de 3 grados centígrados, mientras que la máxima será de 21 grados. Ese mismo día también habrá ráfagas de viento de 20 km/h.

El mismo martes hay pronóstico de temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas durante la madrugada en las zonas serranas de Zacatecas y en los estados de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

El miércoles el clima será un poco más cálido, con una mínima de 8 grados y una máxima de 23 grados. Además, persistirán las ráfagas de viento de 20 km/h.

