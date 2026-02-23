Martes caluroso en Guadalajara: se pronostican máximas por encima de los 30 grados

GENERANDO AUDIO...

Clima calido en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes 24 de febrero se espera un día soleado en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, debido a la presencia de un anticiclón en el occidente del territorio nacional.

Clima por encima de los 30 grados en Guadalajara para este martes

El pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) menciona que a partir de este 23 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, lo que mantendrá una onda de calor en los estados mencionados.

Esta ola de calor se mantendrá para el día de martes, por lo que se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en el estado de Jalisco. La Conagua también menciona que en Jalisco hay probabilidad de lluvias de 0.1 a 5 mm

Para el martes, en Guadalajara, se pronostica cielo despejado, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados. También habrá ráfagas de vientos de hasta 9 km/h.

Para el miércoles 25 de febrero se mantendrán las temperaturas por encima de los 30 grados. La máxima para este día es de 32 grados y la mínima de 10 grados, con ráfagas de viento de hasta 15 kilómetros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento