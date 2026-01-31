Clima hoy en CDMX: frío, lluvias y posible heladas en zonas altas

GENERANDO AUDIO...

Pronostican frío, lluvias y posible nieve en CDMX y Edomex. CUARTOSCURO

Este día se pronostica cielo nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, con ambiente frío desde la mañana, presencia de bancos de niebla y probabilidad de lluvias por la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial. Además, se prevén heladas en zonas altas y posible caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco, con visibilidad reducida en algunas zonas por niebla. Conforme avance la tarde, el ambiente se mantendrá fresco, con lluvias aisladas en la CDMX y intervalos de chubascos en el Edomex. Por la noche, el termómetro volverá a bajar, con condiciones frías a muy frías.

En la Ciudad de México, se esperan lluvias aisladas con acumulados de 0.1 a 5 mm en 24 horas, mientras que en el Estado de México podrían presentarse intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 mm. Estas condiciones se concentrarán principalmente por la tarde.

La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 15 y 17 grados. En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados y una máxima de 15 a 17 grados, por lo que el frío será más intenso al amanecer y durante la noche.

El viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría aumentar la sensación térmica de frío, especialmente en zonas abiertas.

Heladas y posible nieve en zonas altas

En el transcurso de la tarde y noche, se espera un ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la región. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda extremar precauciones en estas áreas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomiendan a la población abrigarse, manejar con precaución por la niebla, y mantenerse informada ante posibles cambios en el pronóstico.

