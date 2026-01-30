Pronóstico de frío por la mañana y hasta 26 °C por la tarde en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Mañana fría, tarde cálida, y lluvia aislada. Cuartoscuro

Durante la mañana de este día se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. En zonas serranas del Estado de México se espera ambiente muy frío con posibles heladas, mientras que en la Ciudad de México las temperaturas serán bajas al amanecer.

Por la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido, con cielo medio nublado. Se pronostican lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la CDMX no se esperan precipitaciones. Hacia la noche, se prevé incremento de la nubosidad y un notable descenso de la temperatura en toda la región.

Pronóstico del clima para CDMX y Estado de México

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima oscilará entre 7 y 9 °C, por lo que se recomienda salir abrigado durante las primeras horas del día y por la noche.

Para Toluca, Estado de México, el pronóstico indica una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C, con condiciones más frías durante la madrugada y al anochecer, especialmente en zonas altas.

El viento soplará del oeste y noroeste con velocidades de 10 a 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío, principalmente por la mañana y durante la noche.

Las lluvias aisladas previstas para el Estado de México serán ligeras, con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, sin afectaciones mayores. En contraste, la Ciudad de México se mantendrá sin lluvia durante el día.

El pronóstico indica que el descenso de temperatura nocturno será marcado, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas serranas y áreas con mayor exposición al viento. Las condiciones de frío matutino, cielo medio nublado y ambiente cálido por la tarde continuarán marcando el contraste climático en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.