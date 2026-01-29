Mantente abrigado: se registrarán cinco frentes fríos en febrero de 2026

| 13:25 | Bryan Rivera González | UnoTV
Checa cuántos frentes fríos se registrarán en febrero 2026
Para la temporada 2025-2026, se previeron 48 frentes fríos. Foto: Cuartoscuro.

Existe la posibilidad de que ocurran cinco frentes fríos en febrero de este 2026, toda vez que la temporada concluirá en el mes de mayo, según pronósticos oficiales.

Para la temporada 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) previó un total de 48 posibles frentes fríos. El promedio suele ser de 58 frentes anuales, la mayoría dentro de la temporada invernal.

Principalmente, pronosticó 23 frentes fríos de septiembre a diciembre del 2025. 16 de estos ya habían ocurrido hasta el 27 de noviembre, cuando se publicó esta información.

En cambio, el SMN estimó que habrá 25 de estos fenómenos entre enero y mayo del 2026. Durante el mes de febrero, podrían ocurrir cinco frentes fríos. 

Posibles frentes fríos

  • Febrero: 5
  • Marzo: 6
  • Abril: 5
  • Mayo: 3

¿De dónde provienen?

Además, el SMN indicó que la mayoría de los frentes fríos que ocurren en México se originan cerca del polo norte. Después atraviesan Estados Unidos e ingresan a México desde el noroeste, terminando en el sureste.

Dichos fenómenos o variables climáticas pueden prolongarse entre tres y siete días, dependiendo de las condiciones de cada región y la época del año.

Cuando se dispersan, los frentes fríos suelen dejar alteraciones en el clima, como lluvias, humedad, vientos fuertes y bajas temperaturas. 

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Nuevo frente frío provocará vientos fuertes, lluvias y descenso térmico este jueves en el país

Clima

Nuevo frente frío provocará vientos fuertes, lluvias y descenso térmico este jueves en el país

Pronostican mañana fría con bruma y tarde templada para hoy jueves 29 de enero

Clima

Pronostican mañana fría con bruma y tarde templada para hoy jueves 29 de enero

Este miércoles aumentarán un poco las temperaturas, pero seguirán las lluvias y el frío en gran parte del país

Clima

Este miércoles aumentarán un poco las temperaturas, pero seguirán las lluvias y el frío en gran parte del país

El clima para CDMX este miércoles pronostica frío por la mañana y viento fuerte

Clima

El clima para CDMX este miércoles pronostica frío por la mañana y viento fuerte

Etiquetas: , , ,