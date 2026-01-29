Nuevo frente frío provocará vientos fuertes, lluvias y descenso térmico este jueves en el país

Este jueves 29 de enero de 2026, un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresarán a la frontera norte de México, ocasionando fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Tamaulipas
    • Veracruz (Olmeca)
    • Tabasco
    • Chiapas
    • Oaxaca
    • Guerrero
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Michoacán
    • Puebla (Sierra Norte)
    • Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas)
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).
    • 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Campeche.
  • Temperaturas mínimas:
    • -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua.
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa de Quintana Roo.
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Yucatán.
    • Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.
  • Oleaje:
    • 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec.
    • 1.5 a 2.5 metros de altura, por la noche: costa occidental de Baja California.

El clima en el Valle de México

En el Valle de México, este jueves habrá cielo parcialmente nublado, con ambiente frío a fresco y presencia de bruma, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Mientras que, por la tarde, se prevé ambiente templado, nubosidad dispersa y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 7 a 9 °C.
  • Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del país, originando chubascos y lluvias fuertes, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además, la masa de aire polar asociada al frente generará un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

