Frente frío mantendrá este jueves las lluvias y posible nieve en el noroeste, calor en mayor parte del país
Este jueves 12 de febrero de 2026 el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país, ocasionando un descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC. Mientras, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
- 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de San Pedro Mártir, BC.
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, costas de Jalisco y Colima.
El clima en el Valle de México
Mientras que, en el Valle de México, este jueves se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México, y bancos de niebla al norte de la entidad. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en CDMX y el Estado de México.
- Temperatura máxima: 28 a 30 °C.
- Temperatura mínima: 9 a 11 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste de la república, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes. Se prevén lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
