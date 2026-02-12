Frente frío mantendrá este jueves las lluvias y posible nieve en el noroeste, calor en mayor parte del país

| 04:28 | Redacción | Uno TV
Clima para el fin de semana
Foto: Cuartoscuro

Este jueves 12 de febrero de 2026 el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país, ocasionando un descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC. Mientras, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Veracruz
    • Chiapas
    • Tabasco
    • Campeche
    • Quintana Roo

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
    • 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
    • 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla, Veracruz y Oaxaca.
    • Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de San Pedro Mártir, BC.
  • Viento:
    • 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, costas de Jalisco y Colima.

El clima en el Valle de México

Mientras que, en el Valle de México, este jueves se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México, y bancos de niebla al norte de la entidad. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima: 28 a 30 °C.
  • Temperatura mínima: 9 a 11 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste de la república, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes. Se prevén lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

David Colmenares ha sido auditor cómodo para la 4T: Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

Nacional

David Colmenares ha sido auditor cómodo para la 4T: Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

Convocan para este sábado a marcha en 4 estados en memoria de los mineros desaparecidos en Concordia, Sonora

Nacional

Convocan para este sábado a marcha en 4 estados en memoria de los mineros desaparecidos en Concordia, Sonora

Chertorivski niega que vacunación bajara con Calderón

Nacional

Chertorivski niega que vacunación bajara con Calderón

Cámara de Diputados recibe la minuta que reduce la jornada laboral a 40 horas, pasa a comisiones

Nacional

Cámara de Diputados recibe la minuta que reduce la jornada laboral a 40 horas, pasa a comisiones

Etiquetas: , , ,