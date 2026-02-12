Frente frío mantendrá este jueves las lluvias y posible nieve en el noroeste, calor en mayor parte del país

GENERANDO AUDIO...

Este jueves 12 de febrero de 2026 el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país, ocasionando un descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC. Mientras, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur Sonora Guerrero Oaxaca Veracruz Chiapas Tabasco Campeche Quintana Roo

:

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). 35 a 40 °C : Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste). 30 a 35 °C : Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla, Veracruz y Oaxaca. Posible caída de nieve o aguanieve : sierra de San Pedro Mártir, BC.

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Sonora y Chihuahua; y de componente norte : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, costas de Jalisco y Colima.



El clima en el Valle de México

Mientras que, en el Valle de México, este jueves se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México, y bancos de niebla al norte de la entidad. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 28 a 30 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste de la república, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes. Se prevén lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

