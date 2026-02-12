Chertorivski niega que vacunación bajara con Calderón

GENERANDO AUDIO...

Vacunación contra sarampión no disminuyó con Calderón. FOTO: Cuartoscuro

El exsecretario de Salud federal, Salomón Chertorivski, acusó al director del IMSS, Zoé Robledo, por sus declaraciones sobre el brote de sarampión en México. El posicionamiento surge luego de que Robledo atribuyera el repunte de casos a administraciones anteriores por no aplicar segundas dosis en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Salomón Chertorivski se desempeñó como secretario de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón, de 2011 a 2012.

Chertorivski rechazó esa versión y sostuvo que la cobertura de vacunación contra sarampión no disminuyó durante el gobierno de Felipe Calderón. Para respaldar su postura, citó cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con los datos que presentó, en 2012 la cobertura de la primera dosis contra el sarampión era de 98.8%, mientras que la segunda dosis alcanzaba 91.8%.

También señaló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la cobertura fue de alrededor de 97% en primera dosis y 99% en segunda dosis.

En contraste, afirmó que para 2024 la cobertura bajó a 79.9% en primera dosis y 69% en segunda dosis. Subrayó que las cifras no son personales, sino información publicada por la OPS.

El exfuncionario calificó como “deshonestidad profesional” las declaraciones del titular del IMSS y sostuvo que en vacunación no se improvisa.

Las declaraciones se dan en medio de un brote activo de sarampión en varios estados del país, donde se reportan casos y muertes, muchas en menores de edad.

Por su parte, Zoé Robledo había señalado que la falta de aplicación de segundas dosis en gobiernos del PAN y PRI contribuyó al repunte de casos, al argumentar que la cobertura completa se mantuvo entre 47% y 78% en esos sexenios y entre 82% y 83% en administraciones recientes.

Calderón llama negligencia criminal a la falta de vacionación

El expresidente Felipe Calderón también publicó un mensaje en redes sociales y escribió: “En 2024, la administración pasada, y en particular el inepto de López Gatell, la dejó en 79.8% y 68.9%”. Luego añadió: “Negligencia criminal”.