David Colmenares ha sido auditor cómodo para la 4T: Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

GENERANDO AUDIO...

La gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido cómoda para la llamada 4T, asegura el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La revisión del gasto federalizado entre 2017 y 2022 dan cuenta de esto.

“Es una Auditoría cómoda, es una Auditoría para no meterse en problemas.

Digamos su universo fiscalizable fueron casi 10 billones de pesos […] 8 mil 146 auditorías que reportaron 6 mil 332 asuntos con posible irregularidad, todo esto ha dado por resultado 16 denuncias”

Gerardo Lozano / Pte. Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

“Los grandes casos de corrupción, como Segalmex, como el huachicol fiscal, no solamente no fueron detectados a tiempo, sino el día de hoy, no están sancionados”

Vania Pérez Morales / expresidenta Sistema Nacional Anticorrupción

La cuenta pública por año también revela que la Auditoría de Colmenares tuvo un desempeño bajo. En todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se presentó el 70 % de las denuncias registradas en el último año de Enrique Peña Nieto.

“No hay denuncias suficientes para saber que uno de los problemas fundamentales en México tiene que ver con la impunidad”

Vania Pérez Morales / expresidenta Sistema Nacional Anticorrupción

Y ahora, David Colmenares podría reelegirse en el cargo.

“Es parte del incentivo perverso que genera una reelección, es decir, hacer componendas, quieres quedar bien”

Gerardo Lozano / Pte. Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

El próximo 15 de marzo el auditor que ha sido cómodo para la 4T, dejará el puesto, o continuará por otros ocho años.

“Le pedimos a los diputados que saquen las manos, sus intereses políticos, partidistas, no queremos cuates, no queremos cuotas, no queremos compitas, no queremos familiares. Queremos gente que cuide el dinero del pueblo de México”

Vania Pérez Morales / expresidenta Sistema Nacional Anticorrupción

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.