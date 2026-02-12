Convocan para este sábado a marcha en 4 estados en memoria de los mineros desaparecidos en Concordia, Sonora

GENERANDO AUDIO...

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C. (AIMMG) Nacional convocó este miércoles a la Marcha del Silencio, que se realizará este sábado en diversas entidades en memoria de mineros desaparecidos y asesinados en Concordia, Sinaloa.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la organización remarcó que la inseguridad ha afectado al sector minero, por lo que exigió justicia por los hechos, así como protección de las autoridades para que los trabajadores puedan ejercer su labor sin riesgo.

Por ello, convocó este sábado 14 de febrero a las 11:00 horas a realizar una marcha pacífica, revelando hasta el momento la logística para 3 estados:

Chihuahua: Glorieta de Pancho Villa, por Avenida Universidad, hasta Plaza del Ángel

Durango: Soriana Centro, por 20 de Noviembre, al Palacio de Gobierno

Sonora: Oficinas de AIMMG (Tabasco 191 y Victoria, colonia San Benito) a la Plaza Zaragoza

Zacatecas: Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a la Plaza de Armas



Además, pidió a los participantes llevar camisa blanca, casco y chaleco, a fin de ser identificables.

Mientras que, en Hermosillo, Sonora, a las 13:00 horas se llevará a cabo una misa en la Catedral Metropolitana, y otra a las 19:00 horas en la Parroquia de Santa Eduwiges.

En tanto que los convocantes recalcaron que la marcha es pacífica y está dedicada a la memoria de los mineros desaparecidos, así como a todas las personas desaparecidas en todo el país.

