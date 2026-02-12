Cámara de Diputados recibe la minuta que reduce la jornada laboral a 40 horas, pasa a comisiones

GENERANDO AUDIO...

Tras su aprobación en el Senado, este miércoles fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Kenia López Rabadán.

Asimismo, a través de su cuenta de X la legisladora acotó que el documento será turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictaminación, conforme a lo autorizado por el Pleno de la Cámara alta.

Con ello, San Lázaro, en su calidad de cámara revisora, dará continuidad al proceso legislativo que podría modificar el esquema laboral vigente.

¿Qué es la reducción de la jornada laboral a 40 horas?

Aprobado este miércoles por el Senado de la República, el proyecto establece la reducción gradual de la jornada laboral para pasar de las 48 horas semanales actuales a 40 en 2030, a través de una reforma al artículo 123 constitucional.

Ello, se llevaría a cabo de forma gradual, comenzando en 2027, cuando el límite bajará a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y en 2030 quedará en 40 horas.

Mientras que el texto aprobado señala que la disminución de horas no deberá traducirse en reducción de salarios ni de prestaciones. También contempla un ajuste en el tope de horas extraordinarias, que pasaría de nueve a 12 horas semanales, punto que generó debate entre las bancadas.

En el Senado, la reforma fue avalada en lo general por unanimidad, con 121 votos a favor, y en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra. Las reservas que buscaban garantizar dos días obligatorios de descanso por cada cinco trabajados no prosperaron, por lo que ese tema quedaría para legislación secundaria.

Durante la discusión, legisladores de Morena y aliados respaldaron la aplicación progresiva de la medida. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su apoyo a la jornada de 40 horas, aunque plantearon que la implementación debía ser más rápida y con mayor claridad sobre los días de descanso.

El trámite continuará en la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobado, el decreto deberá ser avalado por la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.

