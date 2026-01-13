GENERANDO AUDIO...

Este martes 13 de enero de 2026 el frente frío 27 se mantendrá estacionario sobre el sureste del país y la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes e intensas, especialmente en Veracruz. Aunque la masa de aire polar asociada comenzará a elevar las temperaturas por la tarde, persistirá el ambiente muy frío con bancos de niebla durante la mañana y la noche en el norte y centro de México, además de rachas de viento fuertes en el istmo y golfo de Tehuantepec que disminuirán al finalizar el día.

Por otro lado, la segunda tormenta invernal se desplazará hacia Estados Unidos, aunque todavía generará condiciones para la caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Asimismo, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias aisladas en diversas regiones del norte, occidente y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Papaloapan) Oaxaca Chiapas Tabasco Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sinaloa Nayarit Durango Coahuila Nuevo León Zacatecas Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Las Montañas) Campeche Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua Tamaulipas San Luis Potosí Guerrero

: Posible caída de nieve o aguanieve : zonas de Chihuahua.

: Posible caída de lluvia engelante, durante la mañana : zonas de Coahuila Nuevo León Durango Zacatecas

:

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur) 30 a 35 °C : Sinaloa (sur) y Nayarit

Temperaturas mínimas: -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Durango. -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Bancos de niebla en : Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutierrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutierrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Viento: Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde : Veracruz (centro y sur). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura, disminuyendo durante la tarde : costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California.



¿Cómo estará el clima este miércoles?

Este miércoles, un nuevo frente frío ingresará a la frontera norte de México y se desplazará rápidamente sobre el noreste del país y el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, durante la tarde.

