Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores afiliados al Infonavit que ya pagaron un crédito hipotecario podrán solicitar un segundo crédito en 2026, siempre que cumplan con los requisitos oficiales del Instituto. Este financiamiento, conocido como crédito subsecuente, permite comprar otra vivienda, adquirir un terreno, remodelar, construir o incluso pagar una hipoteca que se tenga con otro banco.

De acuerdo con información oficial del Infonavit, no existe un límite en el número de créditos que una persona puede solicitar a lo largo de su vida laboral, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en cada trámite.

Infonavit: qué es un crédito subsecuente y para qué sirve

El crédito subsecuente es una opción que ofrece el Infonavit a quienes ya usaron un financiamiento previo y desean volver a hacerlo. Este tipo de crédito puede utilizarse para:

Comprar otra casa

Adquirir un terreno

Construir o ampliar vivienda

Renovar o reparar un inmueble

Pagar un crédito hipotecario con otro banco

El Instituto señala que los trabajadores pueden usar “los que necesiten, para lo que decidan”, siempre que cumplan con los lineamientos vigentes.

Requisitos para solicitar un segundo crédito Infonavit en 2026

Para acceder a un segundo crédito del Infonavit, es obligatorio cumplir con los siguientes puntos:

Haber liquidado por completo el crédito anterior

No haber tenido incumplimientos de pago

No haber recibido apoyos o rescates financieros del Infonavit para cubrir adeudos

del Infonavit para cubrir adeudos Cumplir con los requisitos específicos del tipo de financiamiento que se desea solicitar

El Instituto aclara que no debe existir ningún tipo de “quebranto”, es decir, que el crédito previo haya sido pagado sin ayudas extraordinarias.

Qué sigue para los trabajadores interesados

Quienes estén interesados en un crédito subsecuente en 2026 deberán revisar su historial crediticio dentro del Infonavit y consultar las opciones de financiamiento disponibles. Cada modalidad tiene requisitos propios, como monto máximo, edad, salario y capacidad de pago.

El Infonavit recomienda mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer fechas, condiciones y simuladores actualizados antes de iniciar el trámite.

