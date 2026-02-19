Anticiclón mantendrá el ambiente cálido y la baja probabilidad de lluvia en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 19 de febrero de 2026 el frente frío núm. 36 se desplazará sobre el norte, originando rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León; además de chubascos en Baja California y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de dicho estado.

Además, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país; prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando a partir de este día en Estado de México (norte).

¿Dónde lloverá este jueves?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora Oaxaca Chiapas

: Posible caída de nieve o aguanieve : sierras de Baja California.

:

El prontóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Durango. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de componente sur de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León; y de componente sur : Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

MIentras que, en el Valle de México, habrá cielo despejado con bruma por la mañana, así como ambiente fresco a templado en la región, y ambiente frío en zonas serranas del Estado de México. Toda vez que, por la tarde, se espera ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en CDMX y el Edomex.

Temperatura máxima: 29 a 31 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento de dirección variable e 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes, el frente 36 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, generando rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Por otra parte, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste, ocasionando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y la posible caída de nieve o agua nieve en sierras de dicha entidad.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana.

