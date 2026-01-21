Lluvias con tormentas eléctricas y ambiente frío este miércoles en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 21 de enero de 2026, una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro, provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en gran parte de México. Estas condiciones afectarán principalmente al norte, occidente y sur del país, con posibles granizadas en los estados del centro y oriente, y lluvias puntualmente fuertes en Quintana Roo debido al ingreso de humedad de ambos océanos.

Por otro lado, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte generará rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila. Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, donde también se prevé la formación de bancos de niebla matutinos.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Durango Guanajuato Querétaro Hidalgo Michoacán Guerrero Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca) Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua Aguascalientes Sinaloa Nayarit Jalisco Tabasco

:

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Baja California Sur, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Viento: Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura, durante la mañana : golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa de Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Por otro lado, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día en el Valle de México, con ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, y muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y Edomex.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Este jueves, un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste, mientras que una vaguada en altura cruzará gradualmente el golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Además, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, con escasa probabilidad de lluvia en el occidente, centro, oriente y sur del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.