Tres traslados y casi 100 reos: el balance de envíos de delincuentes de México a EE. UU.

Envío de reos a Estados Unidos. Foto: Especial

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a casi un centenar de delincuentes a Estados Unidos en un total de tres traslados masivos. El más reciente, la mañana de este martes 20 de enero de 2026, con la salida de 37 delincuentes de territorio mexicano.

¿Cuáles han sido los envíos de delincuentes de México a Estados Unidos?

El primer gran traslado de presos de México a Estados Unidos fue en febrero de 2025, con el envío de 29 personas, la mayoría integrantes del crimen organizado. En aquella ocasión, autoridades destacaron que la casi treintena de trasladados “eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos”.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que los detenidos se encontraban privados de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

En ese traslado, entre los enviados a Estados Unidos se encontraban:

Rafael Caro Quintero , condenado por el asesinato de Enrique Camarena Salazar , un agente antinarcóticos estadounidense en 1985

, condenado por el asesinato de , un agente antinarcóticos estadounidense en 1985 Miguel Ángel Treviño Morales , el “Z-40”

, el “Z-40” Óscar Omar Treviño Morales, el “Z-42”

El traslado se realizó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia distintas sedes en EE.UU.

Segundo traslado, en agosto de 2025

Seis meses después del primer envío, llegó el segundo traslado. El 12 de agosto de 2025 se informó que México había entregado a 26 presos a las autoridades de Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el trasladado de los reos y destacó que el envío se hizo “en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional” y a solicitud de las autoridades estadounidenses, quienes se comprometieron a “no solicitar la pena de muerte”.

Entre los reos enviados en esa segunda entrega se encontraban:

Servando Gómez Martínez, la “Tuta”, fundador del grupo criminal “Familia Michoacana”

Luis Raúl Castro Valenzuela “Chacho”, miembro del Cártel de Sinaloa acusado de secuestrar a un ciudadano estadounidense

Abigael González Valencia “Cuini”, líder de “Los Cuinis”, acusado de traficar toneladas de cocaína a EE. UU.





Tercer traslado, 20 de enero de 2026

El más reciente traslado de presos desde México a Estados Unidos se dio la mañana del 20 de enero de 2026 con la entrega de 37 operadores de organizaciones criminales, al considerarlos una amenaza real para la seguridad del país. A través de sus redes sociales, García Harfuch confirmó la entrega.

Entre los criminales que fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos destacan:

Ricardo González Sauceda, alias el “Ricky”, integrante del Cártel del Noroeste.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Armando Gómez Núñez, el “Delta1”, identificado como líder de la fracción conocida como “Los Deltas”, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación

Daniel Alfredo Blanco Joo, el “Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico

En total, con los tres traslados, autoridades han entregado 92 presos a las autoridades de Estados Unidos.

