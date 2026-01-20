Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a gobernadora general de Canadá, Mary Simon

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum y Simón dialogaron sobre México y Canadá. Foto: X/@Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este día en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, como parte del fortalecimiento del diálogo bilateral entre ambos países.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el encuentro permitió dar seguimiento a la relación diplomática entre México y Canadá, en continuidad con la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, realizada el 18 de septiembre de 2025.

Diálogo sobre pueblos indígenas y temas prioritarios

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el intercambio de políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones, así como la revisión de asuntos de interés común como medio ambiente, cooperación y la relación bilateral.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia, el encuentro también permitió dar seguimiento diplomático a reuniones previas y mantener canales abiertos de comunicación entre los dos gobiernos.

Mary Simon, luchadora por los derechos indígenas

Mary Simon es la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá. De origen inuit, ha sido reconocida oficialmente por su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la reconciliación, el impulso a la inclusión social y su trabajo diplomático tanto en Canadá como en foros internacionales.

Delegaciones bilaterales acompañan a presidenta y gobernadora general

Durante el encuentro, la presidenta estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

Por parte de la delegación canadiense asistieron el esposo de la gobernadora general, Whit Fraser; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay; y la secretaria adjunta, Maia Elizabeth Welbourne.

La reunión se enmarca en la agenda de fortalecimiento de la relación México–Canadá, en un contexto de cooperación regional en América del Norte.

