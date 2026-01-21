Cachorros de la Guardia Nacional dan apoyo emocional en el AIFA; visitaron Uno TV

GENERANDO AUDIO...

Dos cachorros de la Guardia Nacional, llamados Mamut y Delta, visitaron las instalaciones de Uno TV antes de cumplir su misión diaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las visitas fueron recibida con sonrisas, caricias y muestras de ternura por parte del personal del foro.

Los perritos, integrantes del Área Canófila de la Guardia Nacional, forman parte de una prueba piloto que busca brindar apoyo emocional a pasajeros que presentan ansiedad, nerviosismo o estrés antes de volar. Su trabajo se realiza directamente en las áreas de mayor afluencia del aeropuerto.

Durante su paso por UNO TV, Mamut y Delta convivieron con conductores, productores y personal técnico. La reacción fue inmediata. Algunos destacaron lo bien portados y tranquilos que son, además del efecto positivo que generan en el ambiente antes de entrar al foro.

Cachorros de la Guardia Nacional brindan apoyo emocional en el AIFA

Mamut y Delta llegan diariamente al AIFA, donde cumplen jornadas de entre una y una hora y media, tiempo en el que decenas de personas se acercan para convivir con ellos. De acuerdo con el teniente Francisco Vargas, comandante del Área Canófila del AIFA, en una sola hora los cachorros pueden interactuar con muchas personas que solicitan este tipo de apoyo.

El objetivo es claro: reducir el estrés, especialmente en pasajeros que viajan por primera vez o que enfrentan nerviosismo antes de abordar. Para ello, los cachorros portan un chaleco azul que los identifica y se colocan en entradas, salidas nacionales e internacionales, así como en salas de última espera.

A diferencia de otros perros de trabajo, su función no está ligada a la detección o vigilancia. Su “premio” es el contacto humano. Según explicó el teniente Vargas, estos cachorros buscan caricias y cercanía, lo que facilita la conexión con los pasajeros.

El programa ha mostrado resultados positivos. La Guardia Nacional registra un promedio diario de 50 personas atendidas, cifra que se duplica en temporada alta. A nivel internacional, México es el quinto país en ofrecer este tipo de servicio en aeropuertos y, a nivel nacional, el AIFA es el primero en contar con estos elementos canófilos con enfoque emocional.

Tras su visita al foro, Mamut y Delta continuaron con su labor en el aeropuerto, donde seguirán acompañando a viajeros que necesitan un momento de calma antes de volar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.