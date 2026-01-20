Avanza nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; el lunes se vota su ratificación

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

El documento fue turnado por la Secretaría de Gobernación a la Mesa Directiva, con lo que inicia el proceso legislativo para su ratificación en comisiones y, posteriormente, en el pleno de la Comisión Permanente.

Ratificación de Gertz Manero será el lunes

El exfiscal general de la República deberá ser evaluado primero en comisiones, antes de que su nombramiento sea sometido a votación del pleno. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el procedimiento se realizará conforme al trámite ordinario.

“Se recibió ayer y se turnó a la comisión… no va a haber fast track; se va a cuidar todo el procedimiento ordinario y se turnará a la comisión para que pueda sesionar el próximo jueves, después de mañana la permanente y poderlo agendar la semana próxima”, explicó Monreal.

Aún no se ha definido si Alejandro Gertz Manero será citado a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores, aunque Monreal indicó que esa determinación corresponderá a la propia comisión. “La comisión va a determinar, pero la comisión se reunirá el jueves, si todo sale bien”, añadió.

Agenda legislativa de la Comisión Permanente

Además del nombramiento diplomático, el próximo lunes está prevista la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, como parte de la agenda legislativa.

El nombramiento de Gertz Manero deberá contar con la ratificación del Congreso para formalizar su designación como representante de México en el Reino Unido.

