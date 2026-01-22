Frente frío 30 mantendrá las lluvias y el ambiente frío este jueves en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Este jueves 22 de enero de 2026, una vaguada, y el ingreso de aire húmedo al sureste de México, originarán lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo. Además, el sistema frontal 30 se mantendrá como estacionario sobre el noreste, propiciando rachas de viento de hasta 60 km/h en dicha región.

De igual forma, el ingreso de humedad favorecerá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país, mientras que continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

¿Dónde lloverá este jueves?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Campeche Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sonora Chihuahua Guerrero Oaxaca Veracruz (Olmeca) Chiapas Tabasco Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla Estado de México Ciudad de México Morelos Michoacán

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste). 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec.



El pronóstico para el Valle de México

De igual forma, en el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla durante la mañana, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con cielo medio nublado y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 7 a 9 °C.

Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otro lado, este viernes, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste de México, originando la tercera tormenta invernal de la temporada, al interactuar con una vaguada polar, ocasionando un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región, así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

