Monreal prioriza unidad de la 4T ante reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

La unidad de la coalición de la 4T será la prioridad en una eventual reforma electoral, coincidieron los coordinadores de Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados. Los líderes aclararon que no existe aún un borrador de iniciativa y que cualquier propuesta deberá construirse con consenso entre los aliados.

En medio del debate, los legisladores señalaron que el momento político y la coyuntura internacional obligan a cuidar la mayoría calificada en el Congreso. Por ahora, dijeron, el diálogo se centra en escuchar posturas y revisar escenarios, sin definiciones cerradas ni fechas para presentar un proyecto formal.

Unidad de la 4T y reforma electoral

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo que mantener la unidad de la coalición es indispensable para avanzar en cualquier cambio electoral. Explicó que, ante las circunstancias del país, el consenso entre Morena, PT y Verde debe ser el eje de la discusión para preservar la gobernabilidad y la fuerza legislativa.

En la misma línea, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, reiteró que no hay documento de reforma en este momento. Señaló que la iniciativa se construirá “hasta donde se pueda”, poniendo como prioridad la unidad entre los partidos que integran la 4T.

Entre los escenarios en revisión, Monreal mencionó la posibilidad de reducir de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa, sin modificar los 200 de representación proporcional, aunque también se analizan otras combinaciones. Otro planteamiento es bajar 25% el financiamiento a los partidos políticos.

Sobre este punto, el Partido Verde pidió que los cambios sean parejos. Raúl Bolaños Cacho, vicecoordinador del PVEM, afirmó que una reducción al financiamiento es viable, siempre que sea en igualdad de condiciones para todos y sin afectar la pluralidad política del país.

El PT, en tanto, cuestionó si la reforma es necesaria en este momento. Sandoval recordó que, con las reglas actuales, la 4T logró el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, por la vía electoral, la designación de un nuevo Poder Judicial, por lo que llamó a reflexionar el alcance de los cambios.

Mientras continúan los acercamientos y distanciamientos entre los aliados de la 4T, la oposición se mantiene a la expectativa de las definiciones que puedan surgir en las próximas semanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.