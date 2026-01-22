México apoya a Chile con brigadistas contra incendios forestales

GENERANDO AUDIO...

México envió 145 brigadistas a Chile para combate de incendios forestales. CONAFOR

México expresó su apoyo a Chile ante los incendios forestales de gran magnitud que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, una emergencia que ha puesto en riesgo comunidades, bosques y ecosistemas. La situación activó mecanismos de ayuda internacional entre ambos países.

Como parte de esta respuesta, el Gobierno de México decidió sumar esfuerzos y enviar apoyo especializado para el combate directo del fuego, en coordinación con las autoridades chilenas, reforzando la cooperación regional ante este tipo de desastres naturales.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), envió este día un contingente de 145 combatientes y personal técnico especializado en manejo del fuego para apoyar las labores contra los incendios forestales en Chile, tras una solicitud oficial del gobierno chileno.

El grupo está integrado por personal proveniente de 24 estados de la República Mexicana, todos con formación y experiencia en el control de incendios. Su trabajo busca apoyar las acciones en campo para proteger vidas humanas, bienes y ecosistemas en las zonas afectadas.

Coordinación México-Chile para enfrentar el fuego

La Conafor mantiene una coordinación directa con la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) y con autoridades de ambos gobiernos. Esta colaboración permite definir la logística, los tiempos y las tareas del despliegue del personal mexicano en territorio chileno.

El apoyo se da dentro de los mecanismos de cooperación internacional en manejo del fuego, que permiten a los países de la región ayudarse mutuamente cuando se presentan emergencias de gran escala como los incendios forestales.

Solidaridad regional ante desastres naturales

Esta acción reafirma los lazos de colaboración y amistad entre México y Chile, y fortalece los esfuerzos conjuntos para responder de manera más rápida y efectiva ante emergencias ambientales.

México reiteró su compromiso con la cooperación internacional, la gestión integral del fuego y la respuesta solidaria ante desastres naturales, en beneficio de los países de América Latina.

