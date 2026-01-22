La Cédula Profesional Digital sí es válida para acreditar una profesión, según la SCJN

GENERANDO AUDIO...

La Cédula Profesional Digital sí es válida para acreditar legalmente el ejercicio de una profesión en México, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dando así certeza jurídica a su expedición.

Con ello, el máximo tribunal del país inició el año con una serie de resoluciones determinantes que impactan los ámbitos profesional, financiero y jurídico del país.

Cédula Profesional Digital es oficial

Según estipuló la SCJN el pasado 15 de enero, al resolver el proyecto de Contradicción de Criterios 164/2025, la cédula profesional digital, o electrónica, como la denominó, es documento suficiente y único para acreditar legalmente el ejercicio de una profesión en México.

En su discusión, la Corte confirmó que la cédula, en su presentación digital es válida por sí misma y ofrece plena certeza jurídica, luego de que, según acotó, “la ley solo indica que la cédula profesional sirve como patente para ejercer la profesión, pero no define con detalle sus características”.

Ante ello, no importa si esta es emitida en formato físico ni digital, así como tampoco es indispensable que cuente con fotografía y firma para cumplir su función legal, puesto que en la legislación no se especifican este tipo de aspectos.

Sin embargo, aunque la institución destacó que la cédula electrónica sí puede acreditar la habilitación profesional de la persona a la que pertenece, esta no puede ser usada como identificación oficial en términos generales, pues esta no contaría con los elementos para considerarse como tal.

