Viviendas de 60 m²: ¿cuántos metros son ideales para una vivienda?

La entrega de departamentos de 60 metros cuadrados (m²) como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar ya comenzó. El anuncio representa una oportunidad de acceso a vivienda formal para miles de personas; sin embargo, surge una pregunta clave: ¿es suficiente este espacio para cubrir las necesidades reales de una familia?

El arquitecto Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, explica, en entrevista con Uno TV, que en términos de arquitectura, no hay criterios para definir lo que es una vivienda funcional a partir de los metros cuadrados de construcción. De hecho, durante muchos años se habló en México del concepto de “vivienda digna”, hasta que hace unos pocos años, ya la ONU redefinió el concepto a “vivienda adecuada”.

“Los metros cuadrados son relativamente pocos relevantes, porque se pueden compensar con la calidad de la ubicación de la vivienda. Si es una vivienda en una buena ubicación, a lo mejor puede sacrificar metros”, dice.

Seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios (calidad de los materiales y de las instalaciones), asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural son los siete parámetros que marca la ONU para considerar que una vivienda es adecuada para ser habitada.

“La vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y un techo. Se deben cumplir una serie de condiciones particulares”, afirma el organismo internacional.

Medidas mínimas de construcción

Si bien no existen rangos recomendados de superficie habitacional según el número de personas que viven en una vivienda, sí hay reglamentos de construcción, que generalmente son locales. Dentro de ellos, como en el caso de la Ciudad de México, existen las Normas Técnicas Complementarias, que especifican las medidas que tiene que tener las construcciones.

“Yo lo que te diría que es recomendable es que para una persona se pueda hacer a partir de 30 metros. Sería el mínimo, en el entendido de que en un momento dado, si hay de menos, es sensato si responde a características especiales”, dice el arquitecto.

Dimensiones mínimas en edificaciones habitacionales de la CDMX

Ocupación: Habitacional unifamiliar y plurifamiliar

Local Área/volumen mínimo Lado mínimo (m) Altura mínima (m) Recámara principal 7.00 m² 2.40 2.30 Recámaras adicionales, alcobas, cuarto de servicio 6.00 m² 2.20 2.30 Sala o estancia 6.75 m² 2.50 2.30 Comedor 4.80 m² 2.40 2.30 Sala-comedor 9.75 m² 2.50 2.30 Cocina 3.75 m² 1.55 2.30 Comedor con cocina 6.60 m² 2.40 2.30 Sala o estancia con cocina 8.40 m² 2.50 2.30 Estancia-Comedor con cocina 11.20 m² 2.70 2.30 Estancia-Comedor con cocina y lavandería 14.75 m² 3.20 2.30 Cuarto de lavado 2.20 m² 1.55 2.10 Baño completo 2.90 m² 1.20 2.10 Medio baño 2.55 m² 1.60 2.10 Baño con inodoro y regadera 2.75 m² 1.70 2.10 Baño de tres usos 4.25 m² 1.60 2.10 Otros espacios habitables 6.00 m² 2.20 2.30 Estudio o espacio único habitable 31.70 m² 3.30 2.30

Ocupación: Habitacional compartida



Local Área/volumen mínimo Lado mínimo (m) Altura mínima (m) Dormitorios individuales 6.00 m² 2.20 2.30 Dormitorios comunes con hasta 250 personas 10.00 m²/persona (1) — 2.30 Dormitorios comunes con más de 250 personas 12.00 m²/persona (1) — 2.30

60 m², por encima del promedio de vivienda social: experto

Dentro de los estándares internacionales de vivienda social, un espacio de 60 m², considera Urbano, está por encima del promedio. Por ejemplo, en Madrid, España, está alrededor de los 50 m², con viviendas de 40 y tantos metros que se estén vendiendo.

“60 m² es un buen tamaño, que son viviendas de dos recámaras, es lo que establece la Vivienda del Bienestar, aunque el programa también considera viviendas de 40 metros para una vertiente del programa, que es para renta para jóvenes, precisamente para jóvenes, no necesariamente estudiantes, pero para jóvenes solteros“, recuerda el especialista.

Los muebles ya se hacen para estos espacios

Las viviendas que está entregando el Gobierno se componen de cocina, baño, dos recámaras, sala y comedor, distribución con la que está de acuerdo el arquitecto Horacio Urbano, de Centro Urbano.

“Creo que es la eficiencia de pensar en espacios de guardado, si hubiera espacio y si la adecuación cultural lo requiere, quizá uno de zotehuelita, de patio de servicio para poder lavar, tender ropa, todo aquello, pero depende en cierta medida de adecuación cultural”, agregaría Urbano.

Además, agrega que la industria de los muebles y los electrodomésticos ya se adecúa a estos espacios. “La realidad es que, incluso, si tú ves la dinámica europea, ahora que está tan de moda la llegada de marcas como Ikea, son muebles en esa escala, con una facilidad precisamente para viviendas chicas“.

Para él, los tiempos en que las viviendas más chicas eran de 90 metros, pasaron, y por muchos motivos. “Quien lo quiera y pueda pagar, adelante, pero, te digo, no necesariamente la gente, aunque lo pueda pagar, lo quiere pagar. Habrá gente que diga, no, yo necesito, yo quiero un departamento de 45 metros, no necesito más.

“Todos podemos decir, qué padre que tengas más espacios, nada más que los tienes que pagar, los tienes que mantener, los tienes que limpiar, los tienes que amueblar, o sea, tiene un costo, hay unas criterios de eficiencia, decir, a ver, para un familia, 60 m² son muy adecuados“, opina.

Distribución general de un departamento de 60 m²

SALA

Mueble Cant. Dimensiones sugeridas Sofá 1 2.0 – 2.4 m de largo Sillón individual 1-2 0.8 – 0.9 m de ancho Mesa de centro 1 0.9 – 1.0 m de largo Mueble para TV 1 1.2 – 1.6 m de largo Estante / repisas 1 Depende de muro

COMEDOR

Mueble Cant. Dimensiones sugeridas Mesa de comedor 1 1.2 – 1.4 m x 0.8 m Sillas 4 0.45 m de ancho cada una Vitrina 1 (opcional) 1.0 – 1.4 m de largo

COCINA

Elemento Dimensiones estándar Tarja + encimera 60 cm de fondo Estufa 60 cm de ancho (o 76 cm si es de 6 quemadores) Refrigerador 70 – 80 cm de ancho Gabinetes bajos 60 cm de fondo Gabinetes superiores 30 cm de fondo

BAÑO

Mobiliario Dimensiones WC ~0.7 m de ancho Lavabo / mueble de baño 0.6 – 0.8 m Regadera 0.9 x 0.9 m (mínimo 0.8 x 0.8 m) Espejo acorde al lavabo, 0.6 – 0.8 m de ancho

RECÁMARA PRINCIPAL

Mueble Cant. Dimensiones Cama matrimonial o queen 1 1.6 – 1.8 m x 2.0 m Burós 2 0.45 – 0.5 m de ancho Clóset / ropero 1 1.2 – 1.8 m de ancho Cómoda / tocador 1 1.0 – 1.2 m

RECÁMARA SECUNDARIA (para 2 niños)

Mueble Cant. Dimensiones 2 Camas individuales 2 0.9 m x 1.9 m Escritorio 1 1.0 m x 0.5 m Clóset 1 1.2 – 1.5 m

Programas de vivienda de otros sexenios

En comparación con otros sexenios, Horacio Urbano opina que el mejor sexenio en materia de vivienda fue con Vicente Fox (2000-2006) en números, incluso mejor que con Felipe Calderón, aunque éste duplicó las entregas. “Con Vicente Fox fueron muy buenos, en algún momento se le llamó el sexenio de la vivienda”, recuerda el arquitecto.

El experto destaca que ahora lo que pasa es que hay criterios que no tienen que ver con la política pública, sino con la inflación; es decir, con un tema económico, de que la vivienda se ha encarecido.

“En algún momento de la historia, por ahí del año 2003, a la mitad del sexenio de Fox, a mí me tocó ver cómo en todo el mundo reconocían que México era capaz de hacer una vivienda en 10 mil dólares. Obviamente, 10 mil dólares, ahorita, pues ni de lejos, es la tercera parte de lo que vale una vivienda del Bienestar”, expresa Urbano.

Así como califica como el mejor sexenio en materia de vivienda el de Fox, dice que el peor fue el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). “López Obrador vio como enemigo al sector privado-productor de vivienda, y en lugar de tener como prioridad la producción de vivienda económica, él tomó como prioridad en su política de vivienda la autoproducción”, dice.

Lo anterior provocó que la vivienda social cayera a mínimos históricos, además de que coincidió con el encarecimiento de la vivienda por temas inflacionarios.

Finalmente, el arquitecto Horacio Urbano considera que si bien México está viviendo un buen momento a nivel de política públicas en materia de vivienda, falta vivirlo en términos del resultado del programa, que tiene por meta la entrega de un millón 800 mil viviendas.

“El director de Infonavit (Octavio Romero Oropeza) acaba de decir que se han entregado como cinco mil viviendas; o sea, son muy pocas para el primer año, lo que significa que la meta, prácticamente en su totalidad, se tendría que producir en cinco años. Entonces, la política pública está bien, está muy interesante, es muy positiva, pero necesitamos ver que se traduzca en realidades, y eso tiene que ver con el esfuerzo conjunto de los gobiernos locales“, concluye el experto.

