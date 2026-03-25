Miércoles con ambiente caluroso en el país, con lluvias en el oriente, sur y sureste mexicano

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 25 de marzo de 2026, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del océano Pacífico mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias e intervalos de chubascos en el centro y occidente de México.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco Colima Michoacán Estado de México Guerrero Puebla Veracruz Tabasco Campeche Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas San Luis Potosí Morelos Yucatán

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Sonora. 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco y Michoacán; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur : Veracruz (norte).

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Mientras que, respecto al clima en el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma durante la mañana, así como ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) con posibles descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm en 24 horas) en CDMX.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 8 a 10 °C

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves un canal de baja presión en el sureste del país mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán. A su vez, una línea seca sobre el norte del país, generará rachas fuertes de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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