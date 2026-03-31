Derrame en el Golfo inició en febrero, acusan Greenpeace y ONG’s

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Derrame petrolero en el Golfo de México inició en ducto de Pemex. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace México, acusaron que el derrame de petróleo en el Golfo de México comenzó desde febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no en marzo como sostuvo el gobierno federal.

De acuerdo con un posicionamiento firmado por diversas ONG, la evidencia disponible, incluidas imágenes satelitales, muestra que el vertido inició semanas antes de que fuera reconocido públicamente, lo que habría impedido alertar a tiempo a comunidades costeras.

Derrame en Golfo de México inició en ducto de Pemex, según algunas ONG

Las organizaciones señalan que desde el 6 de febrero se detectaron manchas de hidrocarburos frente a las costas de Campeche, en un punto cercano al ducto OLD AK C, una línea activa de Pemex que transporta crudo entre la plataforma Akal-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

Un día después, el 7 de febrero, arribó a la zona el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, el cual permaneció en el sitio durante al menos ocho días realizando maniobras.

Durante ese periodo, aseguran, se observó una mancha de petróleo que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados, así como embarcaciones de apoyo operando en la zona.

Acusan omisión de autoridades y retraso en alerta pública

Pese a estas evidencias, las ONG sostienen que no hubo una alerta pública inmediata por parte de las autoridades.

Señalan que fue hasta inicios de marzo cuando el hidrocarburo comenzó a llegar a costas de Tabasco y Veracruz, mientras que para el 21 de marzo ya se contabilizaban 630 kilómetros de litoral afectados, incluyendo playas, manglares, arrecifes y zonas pesqueras.

En ese contexto, cuestionan que la versión oficial atribuyera inicialmente el origen del contaminante a un buque no identificado y a chapopoteras naturales.

ONG’s cuestionan versión oficial sobre origen del derrame

Durante una conferencia el 26 de marzo de 2026, autoridades federales ubicaron el inicio de la contingencia en reportes costeros del 2 de marzo y plantearon como posibles fuentes un buque y emanaciones naturales.

Sin embargo, las organizaciones firmantes consideran que esta versión es inconsistente con la evidencia recabada, al señalar que ya existían operaciones de atención en la zona desde febrero.

A su juicio, esto indicaría que hubo conocimiento previo del derrame sin que se informara públicamente.

Señalan impacto en comunidades y ecosistemas del Golfo

Las ONG advierten que la falta de información oportuna habría tenido consecuencias directas en comunidades costeras, al no contar con preparación ante la llegada del hidrocarburo.

Entre las afectaciones mencionan impactos en:

Playas y manglares

Arrecifes del Golfo de México

Fauna marina

Actividades pesqueras

Exigen a autoridades transparentar información del derrame

Las organizaciones hicieron un llamado al grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informen:

Desde cuándo conocían el derrame

Qué acciones se realizaron desde febrero

Qué entidad o infraestructura sería responsable

Qué medidas de contención y reparación se aplicarán

se aplicarán Si existen investigaciones o denuncias en curso

Derrame en Golfo de México: piden esclarecer origen y responsabilidades

Las organizaciones concluyen que el caso no se limita a un problema ambiental, sino que implica posibles responsabilidades legales y políticas.

Además, señalaron que las comunidades afectadas tienen derecho a conocer el origen del derrame, recibir información oportuna y acceder a medidas de reparación.

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