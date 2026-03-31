Infodemia admite que imágenes de persona tomando el sol en Palacio Nacional son reales

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Plataforma Infodemia se disculpa tras rectificar hechos. Foto: Cuartoscuro

La plataforma Infodemia admitió este 30 de marzo que las imágenes de una persona tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional sí son reales, luego de haberlas desmentido previamente.

La rectificación se da tras la confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que el hecho ocurrió y que ya se tomaron medidas al respecto.

Infodemia rectifica y ofrece disculpa pública

En un comunicado, Infodemia señaló que el 19 y 22 de marzo desmintió la veracidad de las imágenes con base en la información oficial disponible en ese momento.

Sin embargo, tras una actualización de los datos, la plataforma confirmó que las imágenes captadas desde el Zócalo corresponden a un hecho real.

“Por esta razón, rectificamos y ofrecemos una disculpa pública a los lectores y seguidores”, indicó la cuenta oficial.

Gobierno confirma presencia de una persona en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina del 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que inicialmente se realizó una investigación interna para determinar si alguna persona había estado en el balcón, lo cual fue negado en un primer momento.

No obstante, tras una revisión más detallada, se confirmó que sí hubo una mujer en esa zona del inmueble.

La mandataria agregó que la persona fue identificada y que se le aplicó una sanción conforme a los lineamientos establecidos.

Imágenes fueron atribuidas inicialmente a inteligencia artificial

En su versión inicial, Infodemia había señalado que los videos e imágenes difundidos en redes sociales podrían haber sido generados con inteligencia artificial.

Incluso, indicó que utilizó herramientas de detección para analizar el contenido.

Sin embargo, usuarios en redes sociales cuestionaron esta postura y señalaron que el material era auténtico, además de advertir sobre posibles errores en el análisis de contenidos recortados, que pueden generar falsos positivos.

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