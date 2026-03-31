Alertan a mexicanos en Argentina por vigencia del pasaporte

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Foto: Cuartoscuro

La Embajada de México en Argentina llamó a revisar la vigencia del pasaporte mexicano, ya que aunque este documento permite el ingreso a México hasta su fecha de caducidad, algunas aerolíneas y países de escala exigen al menos seis meses de vigencia.

El aviso está dirigido a mexicanas y mexicanos que viajan desde Argentina o realizan conexiones internacionales.

Revisar vigencia del pasaporte mexicano antes de viajar

La embajada explicó que la fecha impresa en el pasaporte garantiza el ingreso a territorio mexicano; sin embargo, no siempre es suficiente para abordar vuelos internacionales.

Por ello, recomendó verificar con anticipación los requisitos de:

Aerolíneas

Países de escala

Normativas migratorias

Además, pidió a las personas mantenerse informadas a través de sus canales oficiales para evitar contratiempos durante su viaje.

Requisitos para renovar pasaporte mexicano en Argentina

Para quienes necesiten renovar su documento, la Embajada de México en Argentina indicó que el trámite inicia con una cita en el portal MiConsulado.

Los requisitos son:

Solicitar turno en línea

Presentar pasaporte anterior

Acta de nacimiento (sólo en algunos casos)

En el caso de menores de edad:

Deben acudir ambos padres

Presentar identificación oficial vigente

La embajada precisó que el acta de nacimiento será requerida cuando se trate de menores o de pasaportes emitidos hace 20 años o más.

Tiempo de entrega del pasaporte

El documento renovado se entrega en un plazo aproximado de tres semanas después de realizar el trámite.

Para conocer costos y más detalles, se recomienda consultar la sección de servicios para personas mexicanas en el sitio oficial de la embajada.

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