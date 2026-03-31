Imágenes: granizadas cubren de blanco distintas zonas de México

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Diversos municipios fueron afectados por granizadas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En los últimos días, diversas regiones de México han registrado lluvias intensas y granizadas, derivadas de la interacción de sistemas atmosféricos como el frente frío número 42, canales de baja presión y una vaguada en altura que avanza sobre el país.

De acuerdo con el análisis meteorológico más reciente, estas condiciones se intensificarán a partir del 30 de marzo, favoreciendo tormentas más fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo.

¿Dónde se registraron granizadas en México?

Las granizadas se extendieron en distintas regiones del país durante la tarde de este lunes, con escenas que rápidamente se difundieron en redes sociales.

En San Luis Potosí, una intensa caída de granizo sorprendió a habitantes de Ciudad Satélite, donde automovilistas captaron cómo el hielo cubrió vialidades cercanas a la carretera a Rioverde.

En Toluca, la lluvia estuvo acompañada de granizo, mientras que en Calpulalpan se reportaron tormentas que dejaron afectaciones en la región.

La zona metropolitana también registró impactos. En Ecatepec, el granizo cubrió calles y vehículos, generando complicaciones en la movilidad.

En el occidente del país, en Zapopan, usuarios documentaron cómo el hielo dejó vialidades completamente blancas tras la tormenta.

En Veracruz, la caída de granizo se presentó tras el paso del frente frío 42, mientras que en Aljojuca, una intensa granizada cubrió terrenos de cultivo y caminos.

Las afectaciones también alcanzaron zonas serranas de Nayarit, particularmente en Huajicori y Del Nayar, donde el paisaje quedó cubierto de blanco desde el día 29 de marzo.

En Real del Monte, así como en otros municipios del estado de Hidalgo, calles y techos quedaron cubiertos por granizo tras la tormenta.

Activan alerta por lluvias y granizo en CDMX

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo.

El reporte oficial advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Actividad eléctrica

Rachas de viento fuertes

Caída de granizo

Lo anterior incrementa el riesgo de afectaciones en viviendas, vialidades y servicios.

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