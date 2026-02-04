Frente frío 33 mantendrá este miércoles las lluvias fuertes, descenso térmico y posible nieve en México

GENERANDO AUDIO...

Se espera un ambiente muy frío, con heladas. FOTO: Cuartoscuro

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, además del centro, sur y sureste del territorio nacional; con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Además, se prevé un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, con lluvias y chubascos en el occidente del país y el océano Pacífico a causa de un canal de baja presión y el ingreso de humedad.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí (Huasteca) Querétaro (Sierra Gorda) Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango) Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) Oaxaca Guerrero

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León Tamaulipas Guanajuato Jalisco Michoacán Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) Tabasco Chiapas

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Zacatecas Colima

: Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche : cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

:

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Viento: “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : golfo de California, Durango, Coahuila y Nuevo León. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura : costas de Tamaulipas y Veracruz (norte); y durante la noche : golfo de Tehuantepec. Mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura : costa Pacífica de Baja California, Baja California sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.



El clima en el Valle de México

En el caso del Valle de México, este miércoles habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región por la mañana, y muy frío con posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 6 a 8 °C.

Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el frente frío 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán, interaccionando una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, además de caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Mientras que una masa de aire polar asociada mantendrá el descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro y oriente de México, además de evento de “Norte” de fuerte a intenso, con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 80 a 100 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. Además, se prevén lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del país.

