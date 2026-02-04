Frente frío 33 mantendrá este miércoles las lluvias fuertes, descenso térmico y posible nieve en México
Este miércoles 4 de febrero de 2026 el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, además del centro, sur y sureste del territorio nacional; con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Además, se prevé un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, con lluvias y chubascos en el occidente del país y el océano Pacífico a causa de un canal de baja presión y el ingreso de humedad.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- San Luis Potosí (Huasteca)
- Querétaro (Sierra Gorda)
- Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)
- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital)
- Oaxaca
- Guerrero
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas)
- Tabasco
- Chiapas
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Zacatecas
- Colima
- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche:
- cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).
- 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.
- Temperaturas mínimas:
- -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
- Viento:
- “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Durango, Coahuila y Nuevo León.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
- Oleaje:
- 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte); y durante la noche: golfo de Tehuantepec.
- Mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa Pacífica de Baja California, Baja California sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
El clima en el Valle de México
En el caso del Valle de México, este miércoles habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región por la mañana, y muy frío con posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en CDMX y el Estado de México.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 6 a 8 °C.
- Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, este jueves el frente frío 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán, interaccionando una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, además de caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Mientras que una masa de aire polar asociada mantendrá el descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro y oriente de México, además de evento de “Norte” de fuerte a intenso, con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 80 a 100 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. Además, se prevén lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del país.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.