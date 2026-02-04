Golpe a las remesas: estados que recibieron menos dinero en 2025

GENERANDO AUDIO...

Remesas cayeron en varios estados durante 2025. Foto: Cuartoscuro

Las remesas en México bajaron durante 2025, marcando una caída histórica de 11 años de alza en el ingreso enviado desde el extranjero. Las cifras dadas a conocer por el Banco de México (Banxico) revelan un decremento de 4.6% respecto al 2024.

Los envíos desde el exterior sumaron 61 mil 791.2 millones de dólares durante el 2025 y se repartieron en los estados de la República Mexicana. Algunas entidades presentaron menos ingresos por concepto de remesas.

Remesas por estados: ¿qué entidades recibieron menos?

De acuerdo con las cifras de Banxico, hubo 21 estados que sufrieron caída en cuento a su ingreso de remesas durante el 2025. Algunas entidades tuvieron una caída menor, pero que abona al colapso de las remesas a nivel nacional.

Los estados que vieron disminuido su ingreso en remesas son:

Estado de México

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Aguascalientes

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

En contraste, algunos estados subieron un poco el ingreso de remesas durante el 2025, de acuerdo con las cifras de Banxico.

Baja California

Campeche

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

De acuerdo con analistas, la caída en las remesas podría ser causada por la política de migración que emprendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

Pese a la caída anual de las remesas, Banxico reportó que en diciembre de 2025 sumaron 5 mil 322 millones de dólares, un incremento de 1.9%, con lo que se rompió una racha de ocho meses consecutivos de caídas, pero que no pudo contener el colapso tras más de una década de buenos números.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.