Golpe a las remesas: estados que recibieron menos dinero en 2025

Remesas cayeron en varios estados durante 2025
Remesas cayeron en varios estados durante 2025. Foto: Cuartoscuro

Las remesas en México bajaron durante 2025, marcando una caída histórica de 11 años de alza en el ingreso enviado desde el extranjero. Las cifras dadas a conocer por el Banco de México (Banxico) revelan un decremento de 4.6% respecto al 2024.

Los envíos desde el exterior sumaron 61 mil 791.2 millones de dólares durante el 2025 y se repartieron en los estados de la República Mexicana. Algunas entidades presentaron menos ingresos por concepto de remesas.

Remesas por estados: ¿qué entidades recibieron menos?

De acuerdo con las cifras de Banxico, hubo 21 estados que sufrieron caída en cuento a su ingreso de remesas durante el 2025. Algunas entidades tuvieron una caída menor, pero que abona al colapso de las remesas a nivel nacional.

Los estados que vieron disminuido su ingreso en remesas son:

  • Estado de México
  • Nuevo León
  • Sinaloa
  • Sonora              
  • Tamaulipas   
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Durango
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tlaxcala

En contraste, algunos estados subieron un poco el ingreso de remesas durante el 2025, de acuerdo con las cifras de Banxico.

  • Baja California
  • Campeche
  • Guerrero          
  • Morelos            
  • Oaxaca             
  • Puebla              
  • Veracruz          
  • Yucatán
  • Zacatecas

De acuerdo con analistas, la caída en las remesas podría ser causada por la política de migración que emprendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

Pese a la caída anual de las remesas, Banxico reportó que en diciembre de 2025 sumaron 5 mil 322 millones de dólares, un incremento de 1.9%, con lo que se rompió una racha de ocho meses consecutivos de caídas, pero que no pudo contener el colapso tras más de una década de buenos números.

