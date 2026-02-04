Plazos, requisitos y más: lo que debes saber del crédito Infonavit para comprar terreno

GENERANDO AUDIO...

Infonavit da crédito para compra de terreno. Foto: Cuartoscuro | Getty

Compara un terreno y construir la casa de tus sueños podría estar más cerca, gracias al Crediterreno del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con el Infonavit, el esquema permite solicitar el crédito de manera individual y forma parte de las opciones que ofrece el Instituto para adquirir terreno, vivienda, construir, remodelar o pagar un crédito hipotecario, siempre que no exista incumplimiento previo con el Infonavit.

¿Qué es Crediterreno Infonavit y cómo funciona?

El Crediterreno Infonavit está diseñado para personas que desean comprar un terreno habitacional y posteriormente edificar su casa conforme a su ritmo y posibilidades económicas.

El crédito se puede solicitar aun cuando el derechohabiente ya haya tenido otros financiamientos, siempre que el crédito anterior no haya presentado atrasos, quebrantos ni haya recibido apoyos para cubrir adeudos con el Instituto.

Requisitos que debe cumplir el terreno

El Infonavit establece que el terreno debe ser de uso habitacional o mixto, contar con documentos de uso de suelo, alineamiento y número oficial, además de estar libre de gravamen e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

También debe ubicarse en zona urbana, semiurbana o rural, contar con servicios básicos o la factibilidad de instalación y estar fuera de zonas de riesgo, como áreas inundables, fallas geológicas o cercanas a ductos y líneas de alta tensión.

El cumplimiento de estos requisitos se verifica mediante un avalúo o dictamen técnico, cuyo costo corre por cuenta del solicitante.

Condiciones del crédito y apoyos

El monto del crédito puede ser de hasta el 100% del menor valor entre el avalúo y el precio de compra. El plazo va de 1 a 15 años, considerando que la suma de la edad y el plazo no supere los 70 años, o 75 años en el caso de mujeres.

El Infonavit ofrece pagos anticipados sin penalización, seguros de vida, incapacidad, fondo de protección de pagos y prórroga por desempleo. El terreno queda como garantía del crédito.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.