México lanza alerta de viaje y aconseja no ir a Irán, Líbano e Israel

México emite alerta de viaje y desaconseja ir a Irán, Líbano e Israel por riesgos de seguridad.
La Embajada de México en Irán emitió una alerta de viaje y pidió a las y los mexicanos no viajar a Irán, Líbano e Israel por los riesgos de seguridad y la posible escalada de violencia en Medio Oriente. El aviso fue difundido en canales oficiales de la representación diplomática y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el mensaje se indica: “Mexicanas y mexicanos: #AlertasDeViaje. Se desaconseja viajar a Irán y la región por riesgos de seguridad. Verifica vuelos y rutas y sigue nuestras actualizaciones”.

La autoridad consular advirtió que la situación puede cambiar de forma repentina y afectar traslados y operaciones aéreas.

Alerta de viaje de México por riesgos de seguridad en Irán

Aunque el espacio aéreo de Irán permanece abierto y el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini (IKA) mantiene vuelos internacionales, la embajada alertó que horarios y rutas pueden modificarse sin previo aviso. También pueden presentarse suspensiones o reanudaciones abruptas de operaciones.

La SRE señaló que, en el contexto actual, la capacidad de protección y asistencia consular es limitada, por lo que recomendó evitar cualquier viaje no esencial a la región.

Recomendaciones para mexicanos en Irán y Medio Oriente

La Embajada de México en Irán pidió a quienes ya se encuentran en la zona:

  • Reservar el vuelo disponible más próximo
  • Verificar con aerolíneas el estatus de rutas y conexiones
  • Seguir avisos oficiales de la SRE y la embajada
  • Registrar datos en el sistema SIRME para mexicanos en el exterior

También difundió los canales de contacto consular para emergencias.

Teléfonos de emergencia de la Embajada de México en Irán

Las y los connacionales pueden comunicarse a:

La representación diplomática reiteró el llamado a mantenerse informado y consultar actualizaciones oficiales antes de planear cualquier traslado en la región.

