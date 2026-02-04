Bajan ataques a transportistas, pero aumentan en violencia: CANACAR

GENERANDO AUDIO...

Aunque los delitos contra el autotransporte de carga disminuyeron en 2025, los ataques registrados en carreteras del país son cada vez más violentos, advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). La organización alertó que esta situación no genera tranquilidad en el sector y mantiene en riesgo la integridad de los operadores.

De acuerdo con Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR, señaló que si bien hubo una reducción en el número de eventos delictivos, la gravedad de los mismos ha aumentado debido al uso de armas de fuego y tecnología para inhibir sistemas de seguridad.

“El año 2025 contra 2024 hubo una reducción más menos de 21% de siniestros, de evento; sin embargo, esa disminución no nos tiene felices a los transportistas de CANACAR debido a que estos eventos se dan con mayor violencia hacia nuestros conductores”. Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR

Ataques más violentos y riesgo para operadores

Martínez Millán explicó que los grupos delictivos han modificado su forma de operar, atacando directamente a los operadores y a las unidades.

“La delincuencia lo que ha hecho es atacar con mayor violencia, balean las unidades y por consecuencia daña la integridad de nuestros operadores… El autotransporte somos víctimas de la delincuencia y desafortunadamente somos una cifra… sufrimos mayor violencia en los eventos y no nos tiene felices”. Miguel Ángel Martínez Millán, Presidente de la CANACAR

Reconoció que la atención contra la delincuencia en corredores como Veracruz – Ciudad de México; Veracruz – Querétaro y un tramo de Sinaloa, fue positivo, pero es necesario que se expanda, ya que esta situación también empeora el déficit de conductores de transporte de carga.

“Hoy un operador que tiene a un hijo, un cuñado, un sobrino con la posibilidad de que pudiera ser operador, él mismo lo desmotiva por el tema del riesgo que tiene ser operador”. Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR

Y es que en un acto de robo se impacta a un camión cuyo costo va hasta los 4.5 millones de pesos más valor de la mercancía y la vida del operador, muchas veces en riesgo.

De acuerdo con el presidente de la CANACAR, el sector tuvo una merma en ingresos el año pasado por la guerra arancelaria de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, situación que se ha agravado y no ha tocado fondo.

“Los aranceles que impactaron a muchas industrias nos vio afectado en la movilidad de nuestros equipos y en consecuencia en el ingreso de nuestras unidades y como consecuencia los resultados de nuestras compañías… en este primer mes que acabamos de cerrar la tendencia no es diferente… esperemos que ya hayamos tocado fondo y el 26 sea un año más lineal”. Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR

Sin detallar cifras, apuntó que el 2025 tuvo récord en bloqueo de vías, por lo que esperan no se repita este año.

“Lo que CANACAR pide es que no obstaculicen las vías de comunicación, nosotros no somos quienes para decir si tienen o no razón, si es su derecho o no es su derecho, de lo que sí tenemos que levantar la voz es que no tienen por qué bloquear las vías de comunicación porque nos afectan a todas las economías del país”. Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR

En vísperas del proceso de revisión del T-MEC precisó cuáles son los temas que inquietan al sector de autotransporte de carga.

“Que el flujo comercial entre los tres países no disminuya porque es algo que le impacta a la industria; segundo, el tema aranceles, que cuidemos mucho que la afectación del tema aranceles sea la menor… Y el tercero, que sea el beneficio de los transportistas de Canadá, Estados Unidos y México porque el puerta a puerta no ha terminado y lo que le afecte a la economía transfronteriza les afecta a los transportistas de los tres países”. Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la CANACAR

