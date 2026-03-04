Este miércoles, un nuevo frente frío y una onda de calor provocarán lluvias fuertes y vientos en el país

GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 4 de marzo de 2026, se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el norte, centro y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México, además del occidente, sur y oriente, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

A su vez, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región. Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

¿Dónde lloverá este miércoles?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Jalisco Colima Michoacán Guerrero Morelos Ciudad de México Estado de México Hidalgo Tlaxcala Puebla Oaxaca Veracruz Tabasco

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua Sinaloa Nayarit Guanajuato Querétaro

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Oaxaca (istmo). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche y Yucatán; de componente norte : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje: 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California; durante la mañana : golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Además, respecto al clima en el Valle de México, se prevé por la mañana cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

En el transcurso de la tarde, se pronostica ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 h) los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 8 a 10 °C.

Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además del occidente, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México, con posible caída de granizo en entidades del centro y oriente del territorio nacional.

Mientras que el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, ocasionando rachas de viento de hasta 80 km/h y descenso de temperatura en el noroeste y norte del país.

