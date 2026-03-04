Ricardo Monreal confirma: Sheinbaum enviará reforma electoral este miércoles

GENERANDO AUDIO...

Miércoles al mediodía llegará la Reforma asegura Monreal. FOTO: UnoTV

El coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que este miércoles al mediodía llegará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador explicó que el documento se terminó de ajustar durante una reunión en Palacio Nacional, donde participaron integrantes de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la dirigencia de Morena y los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados.

Monreal detalló que el texto está prácticamente listo y que únicamente falta la firma de la presidenta para su envío formal al Congreso. Una vez recibida, la iniciativa se turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, donde iniciará el proceso legislativo correspondiente.

El diputado también aseguró que el análisis de la propuesta no se realizará con rapidez forzada. Señaló que no habrá “fast track” ni decisiones apresuradas, sino un debate que calificó como “racional, civilizado, sensato y serio”.

Explicó que los legisladores tendrán varios días para revisar el dictamen antes de discutirlo en comisiones, conforme a los plazos establecidos por la ley.

De acuerdo con Monreal, la propuesta presidencial retoma los puntos del Decálogo por la Democracia y contempla temas como la integración de las cámaras, el uso de inteligencia artificial, la participación ciudadana y la posibilidad de iniciar el cómputo de votos el mismo día de la elección.

El legislador subrayó que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) es un elemento fundamental para el sistema democrático mexicano y afirmó que la Cámara de Diputados mantendrá una postura prudente durante el debate.

Finalmente, señaló que la bancada de Morena respaldará de manera unánime la iniciativa de Claudia Sheinbaum, y aseguró que la coalición con el PT no está en riesgo, incluso si existen diferencias durante la discusión legislativa.

