Publica DOF reforma para reducir jornada laboral a 40 horas; entra en vigor este miércoles

La reforma al artículo 123 de la Constitución que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue publicada este 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El decreto entrará en vigor mañana miércoles 4 de marzo, según la edición vespertina del órgano oficial del Gobierno de México.

La modificación fue aprobada previamente por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 25 de febrero, cuando legisladores avalaron por mayoría calificada el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

De acuerdo con el decreto difundido en el DOF, la reforma modifica y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política.

El objetivo de estos cambios es reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una modificación al marco constitucional que regula las condiciones de trabajo en México.

La publicación se realizó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 3 de marzo, lo que formaliza la entrada en vigor del decreto.

Legisladores aprobaron la reducción de la jornada laboral

El 25 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el proyecto de reforma constitucional que plantea la reducción de la jornada laboral en México.

La votación se realizó en lo general y en lo particular, alcanzando la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Tras su aprobación legislativa, el decreto fue enviado para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso que marca su formalización legal.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reducción será paulatina, disminuyendo dos horas por año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.

El calendario quedará así:

2027: 46 horas semanales

46 horas semanales 2028: 44 horas semanales

44 horas semanales 2029: 42 horas semanales

42 horas semanales 2030: 40 horas semanales

La reforma no implica reducción salarial, ni disminución de prestaciones. Tampoco modifica el pago de horas extra, prima dominical o días festivos.

¿Cuándo entra en vigor la reforma laboral?

Con la publicación del decreto, la reforma al artículo 123 constitucional entrará en vigor el miércoles 4 de marzo, un día después de su difusión en el DOF.

Este cambio forma parte de las modificaciones al marco legal laboral que establece las condiciones de trabajo en el país.

