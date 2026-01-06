Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2026: requisitos, costos y pasos
Si planeas viajar al extranjero, tramitar o renovar el pasaporte mexicano en 2026 es un proceso que requiere cita previa, documentos específicos y el pago de derechos conforme a la Ley Federal de Derechos 2026.
A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso, quiénes tienen descuento y cuánto cuesta cada vigencia.
Paso 1: agenda tu cita
El primer paso es agendar una cita en una oficina de pasaportes en México o en una oficina consular en el extranjero.
La cita es obligatoria tanto para trámite por primera vez como para renovación.
Requisitos para tramitar pasaporte por primera vez (adultos)
Después de agendar tu cita, deberás presentar:
- Acreditar la nacionalidad mexicana
- Identificación oficial vigente en original, como:
- Credencial para votar (INE)
- Matrícula consular
- Licencia de conducir
Si la Secretaría no logra acreditar tu nacionalidad en sus bases de datos, deberás presentar uno de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento mexicana
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
Requisitos para renovar el pasaporte
Para renovación, además de la cita, necesitas:
- Pasaporte original vencido
- Identificación oficial vigente
- Acreditar la nacionalidad mexicana
En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberás:
- Levantar un acta ante la autoridad competente del país donde ocurrió el hecho o
- Llenar el formato que te proporcione la oficina consular
- Presentar nuevamente los requisitos como trámite de primera vez
Requisitos para pasaporte de menores de edad
Para niñas, niños y adolescentes, se solicita:
- Acreditar la nacionalidad mexicana
- Identificación del menor, como:
- Credencial escolar
- Kardex o historial académico
- Carta del pediatra (menores de 7 años)
- Identificación oficial vigente de quien ejerce la patria potestad o tutela
- Autorización de padres o tutores
La autorización se realiza mediante el formato OP-7, que:
- Tiene vigencia de 90 días naturales
- Sirve para un sólo pasaporte
- Puede tramitarse:
- OP-7/I: de forma presencial
- OP-7/II: a distancia en otra oficina consular u oficina en México
Si falta el consentimiento de uno de los tutores, se deberá presentar resolución judicial que autorice la expedición del pasaporte.
Costos del pasaporte mexicano en 2026
Estos son los precios oficiales vigentes a partir del 1 de enero de 2026:
precios generales
- 1 año: 920 pesos
- 3 años: 1,795 pesos
- 6 años: 2 mil 440 pesos
- 10 años: 4 mil 280 pesos
El pasaporte de 1 año sólo se expide a menores de 3 años
precios con 50% de descuento
Aplica para:
- Personas mayores de 60 años
- Personas con discapacidad comprobada
- Trabajadores agrícolas con Canadá (excepto vigencia de 10 años)
- 1 año: 460 pesos
- 3 años: 900 pesos
- 6 años: 1,220 pesos
- 10 años: 2 mil 140 pesos
Cómo pagar el pasaporte en México
Si realizas el trámite en territorio nacional, el pago debe hacerse en pesos mexicanos y puede efectuarse en instituciones bancarias autorizadas, una vez que tengas tu línea de captura o referencia oficial.
Recomendaciones finales
- Lleva todos los documentos en original
- Verifica que tus datos coincidan exactamente
- No acudas sin cita (salvo excepciones consulares)
- Conserva tu comprobante de pago
