El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó que redujo a la mitad el tiempo mínimo de cotización continua necesario para tramitar un crédito hipotecario, como parte de los cambios implementados durante la actual administración para facilitar el acceso a la vivienda.

De acuerdo con la información oficial, ahora sólo se requieren seis meses de cotización continua para iniciar el proceso de solicitud de un crédito, cuando antes el requisito era de 12 meses de trabajo ininterrumpido.

¿Cuánto tiempo debes trabajar para pedir un Crédito Infonavit?

Actualmente, cualquier persona que cotice al Infonavit puede solicitar un crédito hipotecario si cumple con al menos seis meses de cotización continua, siempre y cuando también alcance el puntaje mínimo de precalificación.

Este ajuste representa una reducción del 50% en el tiempo de espera y busca que más trabajadores puedan ejercer su derecho a una vivienda en menos tiempo.

La reducción aplica, pero debes precalificar en Infonavit

Aunque el requisito de tiempo se redujo, el Infonavit aclara que la cotización continua es sólo uno de los criterios que se evalúan para otorgar el financiamiento.

Para saber si ya puedes solicitar tu crédito, debes realizar tu precalificación, un trámite gratuito y sin intermediarios, disponible en Mi Cuenta Infonavit.

En este proceso, el Instituto determina tu capacidad de pago y el monto de financiamiento al que puedes acceder.

Para obtener un Crédito Infonavit, es necesario alcanzar 1,080 puntos en el sistema de precalificación. Si ya tienes seis meses cotizando, puedes revisar si cumples con este puntaje ingresando a micuenta.infonavit.org.mx.

¿Qué evalúa el Infonavit para otorgar el crédito?

El Instituto toma en cuenta variables relacionadas contigo como trabajador, entre ellas:

Bimestres de cotización continua

Salario mensual integrado

Saldo en la Subcuenta de Vivienda

Edad

Tipo de trabajador

Si eres mujer, el programa Mujer Infonavit otorga un bono de 20 puntos, lo que permite alcanzar más rápido el puntaje mínimo para solicitar el crédito.

También se validan criterios de la empresa donde trabajas

Además de tu historial laboral, el Infonavit considera aspectos relacionados con la empresa para la que trabajas, como:

Cumplimiento en el pago de aportaciones patronales

Estabilidad laboral de los empleados

Contexto de la empresa, incluyendo ubicación y giro

Estos elementos influyen directamente en la evaluación final del crédito.

