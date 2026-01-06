Claudia Sheinbaum pide juicio justo para Maduro en EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum pidió juicio justo para Nicolás Maduro. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes, durante su conferencia matutina, un “juicio justo” para el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y otros cargos en Estados Unidos luego de que fuerzas de ese país lo capturaran en Caracas.

Maduro se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York y denunció haber sido secuestrado en su casa por militares estadounidenses.

“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre (…) En cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, afirmó la mandataria en su habitual rueda de prensa.

Sheinbaum se dirigió también a los opositores al régimen chavista, al reiterar su rechazo a la intervención estadounidense contra la soberanía de Venezuela.

“Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo en Venezuela, eso es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. [Con] eso no podemos estar de acuerdo nunca”, agregó la mandataria.

Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza el sábado durante ataques estadounidenses sobre Caracas y otras regiones del país que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y una imponente fuerza naval.

