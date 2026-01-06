Recibo de la CFE: guía rápida para saber qué te están cobrando

GENERANDO AUDIO...

Entender el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene por qué ser un martirio. Por ello, Uno TV te dice los puntos clave para leerlo y saber cada concepto que aparece en él.

¿Cómo leer el recibo de la CFE?

Datos principales

En el recibo vienen datos principales del titular como es el nombre y el domicilio donde se encuentra el medidor en cuestión. Además, también se encuentran el número del servicio que facilita cualquier trámite o aclaración requerida.

Entre los datos principales también se encuentran:

Tarifa

Número de medidor

Total a pagar

Periodo facturado

Límite de pago

La fecha en la que, en caso de pagar, será suspendido el servicio

Datos de facturación

El recibo de la CFE también cuenta con datos de facturación, es decir, en donde se incluye la energía consumida durante el periodo. De igual manera se encuentra el precio por kilowatts hora en cada uno de los rangos de la tarifa.

También aparece el término subtotal, que hace referencia al precio que sale de multiplicar el costo de la energía por el consumo en cada uno de los rangos.

Finalmente, en ese apartado aparece el nuevo odómetro que permite que el cliente visualice su comportamiento de consumo a fin de evitar caer en la tarifa DAC, es decir, la de servicio doméstico de alto consumo.

Desglose del importe

Como parte del desglose del importe aparece:

Energía

IVA

Facturación del periodo

Adeudo anterior

Pago anterior

Total a pagar

Talón de caja

La última parte del frente del recibo de la CFE es el talón de caja, es decir, la sección necesaria para poder pagar el consumo de energía eléctrica.

Consumo histórico

En la parte trasera del recibo de la CFE, viene una gráfica que muestra la tendencia del consumo de luz. La tabla muestra la fecha inicial y final del consumo de energía registrado.

