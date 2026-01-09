Este viernes el frente frío 27 mantendrá las lluvias, vientos fuertes y heladas
Este viernes 9 de enero de 2026 el frente frío 27 y la corriente en chorro subtropical generarán lluvias, chubascos y vientos moderados en el noreste de México, afectando principalmente a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Simultáneamente, en el noroeste, una vaguada atmosférica combinada con la corriente polar provocará un descenso de temperatura y rachas de viento intensas, que alcanzarán hasta los 90 km/h en Baja California y zonas aledañas al golfo de California.
Por otro lado, el ingreso de humedad desde ambos océanos y el mar Caribe ocasionará precipitaciones en el occidente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá cielos despejados y baja probabilidad de lluvia en el resto del territorio, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la madrugada y noche en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Dónde lloverá este viernes?
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tamaulipas
- Michoacán
- Guerrero
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.
- -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja california, Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.
- Viento:
- 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Baja California.
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
- Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.
- Oleaje:
- 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
¿Cómo estará el clima este sábado?
Para este sábado, el desplazamiento del frente frío núm. 27 y la formación de la segunda tormenta invernal provocarán condiciones climáticas severas en gran parte del país, destacando lluvias intensas a torrenciales en el sureste y precipitaciones fuertes en el oriente y la península de Yucatán.
Simultáneamente, la masa de aire polar asociada generará un marcado descenso térmico en el norte, centro y oriente de México, acompañado de un evento de “Norte” intenso en el litoral del Golfo e Istmo de Tehuantepec, mientras que en el noroeste y norte se esperan temperaturas gélidas, vientos muy fuertes y la alta probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, extendiéndose la posibilidad de nieve a las cimas montañosas del centro y oriente del territorio.
