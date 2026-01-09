GENERANDO AUDIO...

Este viernes 9 de enero de 2026 el frente frío 27 y la corriente en chorro subtropical generarán lluvias, chubascos y vientos moderados en el noreste de México, afectando principalmente a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Simultáneamente, en el noroeste, una vaguada atmosférica combinada con la corriente polar provocará un descenso de temperatura y rachas de viento intensas, que alcanzarán hasta los 90 km/h en Baja California y zonas aledañas al golfo de California.

Por otro lado, el ingreso de humedad desde ambos océanos y el mar Caribe ocasionará precipitaciones en el occidente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá cielos despejados y baja probabilidad de lluvia en el resto del territorio, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la madrugada y noche en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este viernes?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas Michoacán Guerrero Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Nuevo León San Luis Potosí Hidalgo Puebla Veracruz Chiapas Campeche Yucatán

:

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). 30 a 35 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja california, Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : Baja California. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California.



¿Cómo estará el clima este sábado?

Para este sábado, el desplazamiento del frente frío núm. 27 y la formación de la segunda tormenta invernal provocarán condiciones climáticas severas en gran parte del país, destacando lluvias intensas a torrenciales en el sureste y precipitaciones fuertes en el oriente y la península de Yucatán.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada generará un marcado descenso térmico en el norte, centro y oriente de México, acompañado de un evento de “Norte” intenso en el litoral del Golfo e Istmo de Tehuantepec, mientras que en el noroeste y norte se esperan temperaturas gélidas, vientos muy fuertes y la alta probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, extendiéndose la posibilidad de nieve a las cimas montañosas del centro y oriente del territorio.

